Подросток и пенсия: зачем школьникам думать о старости

«Скорее всего, действующая система накопления так называемых пенсионных баллов будет модернизирована, в связи с чем предварительно рассчитать будущую пенсию работающего подростка с большой долей вероятности не представляется возможным. Если же изменений так и не произойдет, то расчет пенсии для людей, родившихся в 2011 году в России, осуществляется по формуле, закрепленной в Федеральном законе „О страховых пенсиях“», — сказала Галий.

Она пояснила, что пенсию по старости считают по простой формуле: сколько баллов человек заработал за годы работы умножают на цену одного балла, и к этому добавляют фиксированную сумму. В 2025 году один балл стоит 145 рублей 69 копеек, а постоянная часть пенсии — 8907 рублей 70 копеек. Если оформить пенсию позже, чем положено, она будет больше — действует повышающий коэффициент.

«Мысли о пенсии для подростка, который еще не окончил школу, могут быть проявлением заботы о будущем, так как раннее начало накоплений создает надежный „буфер безопасности“. Даже если в жизни человека будут перерывы в работе, у него уже будет солидный запас баллов, заработанных в молодости, и стаж трудовой деятельности», — отметила экономист.

По мнению эксперта, думать о пенсии стоит заранее — даже с подросткового возраста. Это помогает лучше понимать, как устроена финансовая система, научиться ответственно относиться к деньгам и будущему, получить первый трудовой стаж еще до вуза и быстрее определиться с профессией.

«Таким образом, вопрос о том, зачем подростку думать о пенсии, когда он еще учится в школе, затрагивает сложную дилемму между краткосрочными целями (учеба, выбор профессии) и долгосрочным финансовым планированием. Это не просто забота о будущем, но и сигнал, что осознание финансовой грамотности и механизма пенсионного обеспечения необходимо начинать как можно раньше. Те, кто начнет откладывать и инвестировать рано, будут иметь огромные преимущества перед теми, кто отложит эту „заботу“ до 30–40 лет», — заключила специалист.

Ранее глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, член Национального финансового совета ЦБ РФ, кандидат экономических наук Сергей Гаврилов считает, что молодые люди, которые начали работать только в 2025 году, в старости рискуют остаться с мизерной пенсией.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.