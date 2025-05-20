Подпольный обменный пункт прятали в отделении полиции в Москве

В Москве сотрудники ФСБ задержали «темных обнальщиков», которые незаконно меняли рубли на доллары. Подпольный обменный пункт обнаружили в столичном ОМВД, сообщает «МК: срочные новости».

Сотрудники ФСБ проводили операцию совместно с управлением собственной безопасности ГУ МВД по Москве. Правоохранители вычислили подпольный обменный пункт.

Там «темные обнальщики» меняли рубли на доллары, а доллары — на евро. При этом у них не было лицензии. Подпольный обменный пункт находился в ОМВД по району Мещанский. Через него прошли 66 млн 159 тыс. 280 рублей, а также 70 тыс. евро и 40 162 доллара.

Среди задержанных — начальник отдела собственной безопасности УФСИН по Московской области и замначальника угрозыска ОМВД по району Мещанский. Их подозревают в незаконной банковской деятельности.