Подпольный «носочный» цех с нелегальными мигрантами ликвидировали в Балашихе

Силовики накрыли подпольный «носочный» цех с нелегальными мигрантами в городском округе Балашиха. Более 40 нелегалов ежедневно производили тысячи единиц продукции под известным российским брендом в подвале частного дома, сообщает пресс-служба муниципалитета.

В ходе спецоперации по поиску нелегальных мигрантов в квартале Щитниково правоохранители обнаружили подпольный цех по производству чулочно-носочных изделий.

В операции участвовали сотрудники полиции, ФСБ, Следственного комитета России, военкомата и управление безопасности администрации городского округа.

В данный момент проводится проверка по статьям 144–145 УПК РФ. Лица, незаконно находящиеся на территории страны, будут привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что все мигранты с просроченными патентами должны или легализоваться, или они будут депортированы.

«Еще одна задача — грамотно отработать переходный период до 30 апреля. По амнистии, которая действует, мигранты могут урегулировать свое пребывание, обратившись в полицию», — сказал Воробьев.