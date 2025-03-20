Подполковника запаса в Хабаровском крае осудили за госизмену

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Подполковника запаса в Хабаровском крае лишили звания и приговорили к 13 годам колонии строгого режима за государственную измену, сообщает пресс-служба судов региона.

Житель рабочего поселка Заветы Ильича переводил на Украину деньги близкой родственнице. Женщина по его указанию финансировала один из украинских фондов, снабжавший воинское подразделение ВСУ.

Хабаровский краевой суд признал экс-военного в государственной измене. Он приговорен к 13 годам лишения свободы и лишен воинского звания.

Ранее в Севастополе местного жителя отправили за решетку за попытку теракта против российского военнослужащего.