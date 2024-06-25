Подозревалась в отравлении миллиардера: кто владел сгоревшим зданием во Фрязине

Бывшее здание НИИ «Платан» в подмосковном Фрязине, где накануне при пожаре погибли 6 человек, по документам было записано на Татьяну Белоусову. По данным MK.Ru , ранее ее подозревали в убийстве мужа, реставратора-миллиардера Виктора Белоусова.

В 2013 году Белоусов умер во время отдыха в Турции, где был вместе с Татьяной. После гибели миллиардера его молодая супруга попала под уголовное преследование — правоохранители считали, что Белоусова могла отравить реставратора, намеренно смешав ему лекарства с алкоголем.

Было заведено уголовное дело, однако Белоусова смогла доказать свою невиновность. Несмотря на это, сейчас женщине вновь придется давать объяснения в Следкоме, поскольку сгоревший во Фрязине «дом-книжка» по документам числился на ней.

«Я нахожусь в Калужской области. Занимаюсь детьми. К зданию отношения не имею, всеми этими вопросами занимается конкурсный управляющий», — утверждает Белоусова.

Следственный комитет докладывал, что пожар в бывшем здании НИИ «Платан» в подмосковном Фрязине мог произойти из-за неисправной электропроводки.