Подозреваемый по делу Иванова обвиняется в мошенничестве

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Второй фигурант Моисеев по делу Иванова проходит по статье о мошенничестве

Второй фигурант по делу бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова Моисеев также проходит по статье о мошенничестве, пишет ТАСС .

Моисееву С. В. вменяется совершение мошенничества группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения и превышение должностных полномочий, указано в статье со ссылкой на источник в суде.

Отмечается, что Моисеев не стал обжаловать решение о заключении под стражу.

По данным следствия, Попов подозревается в причастности к хищению свыше 1700 тонн металлопроката на сумму 130 млн рублей.

Военный был арестован 17 мая.

Адвокаты генерала полагают, что он может отправиться на спецоперацию, тогда его дело приостановят.