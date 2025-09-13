сегодня в 23:42

Подозреваемому в убийстве Кирка на следующей неделе предъявят обвинения

Подозреваемому в убийстве американского активиста Чарли Кирка Тайлеру Робинсону предъявят обвинения на следующей неделе, сообщает RT со ссылкой на Reuters.

Об этом заявил губернатор штата Ют Спенсер Кокс.

Обвиняемому в смерти политического активиста и сторонницу американского президента Дональда Трампа Чарли Кирка, Тайлеру Джеймсу Робинсону, предъявят обвинения по трем статьям, сообщает The Washington Post, получившая доступ к соответствующим документам, пишет ТАСС.

Помимо обвинения в убийстве с отягчающими обстоятельствами, 22-летнему жителю Юты Тайлеру Джеймсу Робинсону также инкриминируют незаконное владение огнестрельным оружием и попытки помешать следствию.

Подозреваемого в убийстве Кирка стражам порядка передал его отец. Юноша сам признался родителям в том, что совершил преступление, после чего они приняли решение передать его правосудию.