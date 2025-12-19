Подольское отделение Юнармии признали лучшим в Московской области 16 декабря

Подольское отделение Юнармии стало лучшим в Московской области по итогам года и заняло первое место среди всех муниципалитетов региона, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Итоговое мероприятие регионального отделения Всероссийского движения «Юнармия» прошло 16 декабря на территории Преображенского оборонно-спортивного центра «Фонд спецназа ВДВ». Подольские юнармейцы в пятый раз подряд признаны лучшими в Московской области.

В течение года представители Подольска активно участвовали в смотре-конкурсе местных отделений движения. Итоги конкурса были подведены на итоговом мероприятии, где городской округ Подольск занял первое место среди всех отделений региона.

«Подольск в пятый раз становится лучшим в Московской области, оставаясь лидером по количеству и результативности военно-патриотических мероприятий. Мы стремимся подтвердить статус Подольска как столицы патриотики, ведь это заслуженная награда за нашу работу», — отметил начальник штаба местного отделения Юнармии Евгений Лукошников.

В этом году региональный штаб Московской области под руководством Евгения Лукошникова также возглавил всероссийский рейтинг.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе встречи подмосковной молодежи с известным исполнителем SHAMAN поблагодарил юношей и девушек за их активную позицию.

«Вы все люди активные неравнодушные и с разного возраста очень активно вовлечены в патриотическую работу своих городов и школ. Мы с вами встречались в разных ситуациях, и всегда это заслуживает уважения. Потому что свое личное время и силы вы тратите на то, чтобы помогать тем, кто оказался в сложной ситуации. И я хочу вас за это поблагодарить. Спасибо», — обратился Воробьев к собравшимся.