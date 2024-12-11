Подольский завод передал 800 сладких подарков для детей участников СВО

АО «Подольский машиностроительный завод «ЗИО» в лице генерального директора Максима Сдобнова передало в администрацию городского округа Подольск 800 новогодних подарков для льготников. Их передадут семьям, в которых живут дети-инвалиды, дети находящихся в зоне СВО бойцов, беженцам и семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Машиностроительный завод на протяжении многих лет принимает активное участие в жизни округа и передает гуманитарную помощь в зону СВО.

Администрация округа в декабре и в январские праздники организуют новогодние представления к Новому году и Рождеству Христову для многодетных, малообеспеченных, опекунских семей, семей, воспитывающих детей-инвалидов, семей военнослужащих и мобилизованных граждан, а также семей, проживающих в пунктах временного размещения.

24 декабря в ходе акции «Дед Мороз приходит в гости» молодежь и волонтеры посетят детишек в Подольской городской больнице.

2–3 января в Ледовом дворце «Витязь» состоится Новогодний турнир по специальному хоккею среди детей с ограниченными возможностями здоровья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что власти Подмосковья максимально вовлечены в работу по поддержке семей участников СВО.

«Мы понимаем, что должны продолжать активно выходить на контакт с теми, кто нуждается в помощи, и, конечно, предусматривать различные меры поддержки. Поэтому в каждом муниципалитете и волонтеры, и представители власти <…> стараются максимально быть вовлечены в эту работу», – сказал Воробьев.