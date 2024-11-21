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Подольский прокурор принял участие во встрече с предпринимателями округа

Подольский городской прокурор Иван Денисов совместно с руководителем общественной приемной уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области по городскому округу Подольск Мариной Артяковой принял участие во встрече с представителями бизнес-сообщества. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

В ходе встречи к городскому прокурору обратилось 6 предпринимателей по вопросам исполнительного и земельного законодательства, трудового права и другим.

По результатам приема от граждан приняты обращения. Ход и результаты проверочных мероприятий поставлены в городской прокуратуре на контроль.

Также Иван Денисов отдельно разъяснил особенности проведения контрольных (надзорных) мероприятий в отношении субъектов предпринимательской деятельности.

Всем обратившимся даны исчерпывающие ответы и разъяснения действующего законодательства.

Как ранее сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, он считает важным и дальше сопровождать все процессы, которые сопутствуют поддержке бизнеса.

«Я благодарен правоохранительному блоку, прокуратуре, МВД, судебной системе за то, что также внимательно сопровождаются темы, которые позволяют предприятию чувствовать себя уверенно», — сказал губернатор.