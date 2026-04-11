Подольские волонтеры помогут жителям голосовать за благоустройство округа

10 апреля на территории молодежного центра «Территория будущего» в микрорайоне Кузнечики встречу провела муниципальный координатор «Волонтеров Подмосковья» городского округа Подольск. Самые активные учащиеся колледжей и школ округа приехали, чтобы стать частью волонтерского движения, сообщила пресс-служба администрации городского округа Подольск.

Волонтеров зарегистрировали для реализации программы «Формирование комфортной городской среды» — штабу предстоит набрать более 100 человек. Добровольцы будут помогать жителям голосовать за проекты благоустройства в офлайн- и онлайн-формате, чтобы в округе появлялось еще больше современных общественных пространств.

«Я коренная подольчанка, учусь на туроператора. С детства хотела помогать людям, и теперь у меня появилась такая возможность. Хотела бы присоединиться к волонтерской деятельности, потому что делать добрые дела — это здорово», — поделилась первокурсница колледжа РГУТиС Марина Володина.

В каждом колледже округа планируют создать координационный совет, чтобы как можно больше людей принимали участие в голосованиях.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам», — сказал он.