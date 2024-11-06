Подмосковным школьникам рассказали, где найти полезные онлайн-сервисы

Если учащиеся откроют мобильное приложение и перейдут в Электронный дневник, то смогут посмотреть расписание уроков, оценки и домашнее задание. В разделе «Спорт» собраны более 400 муниципальных и региональных спортивных объектов, а также их адреса, сайты, телефоны, режим работы, секции и информация о тренерах.

В разделе «Кружки и секции» школьникам доступны свыше 15 тыс. кружков и секций для всех возрастов. Здесь всегда актуальное расписание занятий и удобная онлайн-запись. Если выберут Дома культуры, то найдут более 800 учреждений, в которых есть занятия на любой вкус, а также выставки, мастер-классы и концерты.

В период каникул или в выходные «Добродел» также подскажет, как провести время с пользой. Сервис «Туризм» расскажет об активном отдыхе, культуре и искусстве, рыбалке, природе и животных, фермы, а также покажет календарь мероприятий и готовые маршруты в Подмосковье.

Воспользоваться множеством полезных цифровых сервисов подмосковные школьники могут на Доброделе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.