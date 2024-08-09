Подмосковным родителям рассказали, как уберечь ребенка от извращенцев в Сети

Родителям в Московской области дали советы относительно того, как уберечь своего ребенка от нежелательного общения с извращенцами в Сети. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

Кибергруминг — это современное понятие интернет-преступлений эротического характера, совершенного против несовершеннолетних детей в процессе доверительного общения в сети Интернет.

Жертвой интернет злоумышленника может стать любой, но чаще это дети, не достигшие совершеннолетнего возраста, которые более подвержены манипуляциям. Также на детях, которые попадают «на крючок», сильно сказывается атмосфера в их семьях. Бывают случаи, когда ребенок страдает от дефицита внимания и хочет восполнить недостаток заинтересованности родителей в его жизни. Находясь в такой обстановке, он может начать воспринимать любое положительное внимание к себе как праздник, не подозревая опасности.

Любопытство и недостаток жизненного опыта могут сделать ребенка легкодоступной жертвой преступления. Пытаясь узнать больше об интимной жизни и вопреки страху родительского наказания, дети доверяются незнакомцам из интернета, которые подробно рассказывают об интимных отношениях и предлагают вступить в половую связь.

Как все начинается?

Злоумышленник знакомится с ребенком в социальных сетях, мессенджерах или на форумах, притворяясь сверстником и, скрывая свой истинный возраст, начинает самое простое общение. Параллельно он узнает личную информацию о ребенке, например: какие отношения в семье, где проживает, с кем общается, какой адрес школы или дома, номер мобильного телефона, другие профили в социальных сетях.

Наладив доброжелательное общение, лжедруг приглашает на видеозвонки, личные встречи, выманивая интимные изображения несовершеннолетнего. С помощью видеозвонков и отправленных фотографий создается порнографический материал, который в дальнейшем может незаконно распространяться и использоваться, как инструмент шантажа.

Дети не знают, что делать в таких ситуациях, поэтому продолжают поддаваться на манипуляции.

Как понять, что ваш ребенок в опасности?

Он становится более скрытным и замкнутым;

Пытается скрыть такого рода переписку, резко реагирует, если родители забирают гаджеты;

Начинает просить больше денег на «карманные расходы»;

Удаляет свои социальные сети;

Просит поменять ему номер телефона;

Его успеваемость в школе снизилась;

Он перестал общаться с друзьями.

Если ваш ребенок оказался в такой ситуации, постарайтесь сохранять спокойствие и действовать последовательно. Сохраните все фотографии, адреса, скрины переписок и другие улики, обратитесь в правоохранительные органы по телефону 102 или 112.

Такие деяния против половой неприкосновенности несовершеннолетних и общественной нравственности влекут уголовную ответственность вплоть до 20 лет лишения свободы.

Как вести себя родителям?

Родителям не просто переносить такие события, они испытывают большое количество противоречивых эмоций. Это может быть гнев на ребенка или на себя из-за того, что не уследили, а также на человека, который способен на такое преступление. Но в такие моменты детям нужна максимальная поддержка, а не осуждение за проступок. Не нужно стыдить, осуждать или обвинять ребенка. Лучше сказать, что вы его любите и поможете ему. Контролируйте свои негативные эмоции: страх, обиду, гнев.

Они усиливают тревогу и переживания ребенка. Нужно быть готовым к тому, что у ребенка могут появиться эмоциональные и поведенческие проблемы во взаимоотношениях или в учебе. Нужно помочь ему вернуться к ежедневным делам, чаще разговаривать и слушать его. Если вы чувствуете, что ребенок и вы сами не справляетесь с этой ситуацией самостоятельно, следует обратиться за психологической поддержкой.

Чтобы ваш ребенок не стал жертвой такого рода преступления, выстраивайте с ним доверительные отношения, проявляйте заботу, оказывайте поддержку, предупреждайте об опасности общения с незнакомыми людьми, своим примером показывайте, как интересно можно проводить время без гаджетов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.