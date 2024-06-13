Подмосковным предпринимателям расскажут об инструментах продвижения бизнеса

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19 июня для предпринимателей из Подмосковья пройдет бесплатный очный тренинг «Инструменты продвижения и позиционирование, которое продает». Участникам помогут найти свои уникальные особенности, определить сильные стороны и научат выделяться среди конкурентов. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

В рамках тренинга предприниматели узнают, как создать уникальное предложение и продвигать его в интернете, а также о ключевых шагах для построения личного бренда, как определять целевую аудиторию и конкурентов с использованием инструментов профайлинга, выбирать актуальные контент-стратегии и привлекать подписчиков. Спикером выступит эксперт по личному бренду, интернет-маркетолог, совладелец агентства увеличения конверсии LEADHUNTER GROUP Ильяна Левина.

Тренинг пройдет 19 июня на базе коворкинг-центра «Точка кипения — Коммуна» по адресу: г. Москва, 2-й Донской проезд, д. 9, стр. 3. Начало в 11:00, продолжительность 4 часа.

Участие бесплатное. Необходимо предварительно зарегистрироваться до 09:00 19 июня по ссылке.

Поддержка бизнеса в Подмосковье осуществляется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного президентом России.

Информация об образовательных мероприятиях для бизнеса региона доступна на инвестиционном портале Подмосковья и в telegram-канале «Мой бизнес | Московская область».

Как ранее отметил губернатор региона Андрей Воробьев, за 5 месяцев текущего года экономика Московской области выросла на 12,3%.

«За 5 месяцев этого года мы прибавили 12,3%, там еще идет выверка. Важно этот темп дальше выдерживать», — сообщил Андрей Воробьев.