Подмосковный участник Белов: «Дигория» держит высокий уровень отбора и экспертизы

Форум отличается строгим профессиональным отбором и дает редкую возможность работать с действительно сильными специалистами, сообщил РИАМО подмосковный участник II Национальной премии «Дигория» в номинации «Политические исследования» Сергей Белов.

«Форум „Дигория“ отличают несколько особенностей. Во-первых, это очень жесткий, серьезный отбор: людей оценивают по уже имеющимся достижениям, по результатам выполнения тестовых заданий, авторских творческих работ. Далеко не каждый форум может себе такое позволить, но форум „Дигория“ — да», — сказал Белов.

Он добавил, что на форуме познакомился с интересными людьми, вовлеченными в профессию, и сейчас с удовольствием работает с ними.

«Мы реализуем научные проекты, и действительно очень приятно работать с профессионалами. Я дорожу этими знакомствами и благодарен форуму „Дигория“ и всей его сильной команде за системную, регулярную работу и проведение форума каждый год. Спасибо большое», — поделился участник.

