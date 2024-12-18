Подмосковный ЦОП «Бизнес против коррупции» подвел итоги работы в 2024 году

Заключительное заседание центра общественных процедур «Бизнес против коррупции» прошло в среду в стенах аппарата уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области. В ходе мероприятия эксперты-адвокаты рассмотрели три обращения, обсудили ряд инициатив и подвели итоги работы в 2024 году. Об этом сообщает пресс-служба регионального бизнес-омбудсмена.

Как рассказал председатель ЦОП БПК Лев Лялин, в текущем году было проведено 5 заседаний, в рамках которых были рассмотрены 20 обращений предпринимателей, связанных с уголовным преследованием. По результатам детального изучения обстоятельств дел, в четырех случаях заявителям было отказано ввиду отсутствия документов, подтверждающих факты нарушения прав. Все остальные жалобы были направлены в областную прокуратуру для принятия мер прокурорского реагирования, а также в федеральный ЦОП БПК.

«Центр общественных процедур «Бизнес против коррупции» в Московской области — это важный инструмент правовой поддержки. Мы помогаем предпринимателям защищать свои права и пресекать незаконные действия, когда гражданско-правовые отношения переводятся в уголовную плоскость. Профессионализм и опыт экспертов центра помогает найти оптимальный алгоритм действий для выхода из сложившихся ситуаций», — прокомментировала исполняющая обязанности подмосковного бизнес-омбудсмена Наталья Чудакова.

Озвученные в ходе заседания инициативы, связанные с системными проблемами судебных экспертиз, поддержаны экспертным сообществом центра и лягут, в числе прочих, в основу ежегодного доклада уполномоченного.

Центр общественных процедур в Московской области действует с сентября 2021 года с целью защиты прав предпринимателей от коррупционных действий со стороны должностных лиц, от необоснованного уголовного преследования, связанного с рейдерством и недобросовестной конкуренцией.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.