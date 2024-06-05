Подмосковный центр медиации поделился опытом на конференции в республике Беларусь

В Беларуси проходит конференция под названием «Адвокатская деятельность в Российской Федерации и республике Беларусь. Международные принципы и стандарты. Пути взаимодействия». Об этом сообщает пресс-служба уполномоченных по защите прав предпринимателей.

Конференция организована Белорусской республиканской коллегии адвокатов, федеральной палатой адвокатов Российской федерации, адвокатской палатой Московской области и Международным союзом (Содружеством) адвокатов.

Московскую область представляли президент Международного союза (Содружества) адвокатов, президент адвокатской палаты Московской области Алексей Галоганов и руководитель центра медиации Московской области Мария Светлова.

Она рассказала, как в регионе выстроена работа института по досудебному урегулированию споров и поделилась опытом взаимодействия с нотариальной палатой, федеральной службой судебных приставов, администрациями городских округов.

Центр, созданный по инициативе бизнес-омбудсмена Московской области Владимира Головнева в 2019 году, успешно зарекомендовал себя в предпринимательском сообществе. Сюда направляются все вопросы, связанные со спорами хозяйствующих субъектов, не входящие в компетенцию бизнес-омбудсмена.

В 8 городах Подмосковья подписаны трехсторонние соглашения о сотрудничестве между администрацией и руководителями общественных приемных бизнес-омбудсмена. За время существования центра медиации Московской области рассмотрено порядка 3 тыс. обращений.

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, региональные власти в своей работе руководствуются идеологией лидерства, обеспечивающей перемены к лучшему.

«Как и раньше мы руководствуемся нашими принципами, нашей идеологией лидерства. Суть ее заключается в том, чтобы во всех сферах жизни люди чувствовали перемены, и эти перемены должны быть к лучшему», — пояснил Воробьев.