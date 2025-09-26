Подмосковный студент стал одним из лучших на конкурсе профмастерства среди строителей

Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ) подвело итоги Национального конкурса профессионального мастерства «Строймастер» в категории «Студенческая лига» 2025 года и представило топ-100 лучших студентов. В их числе в номинации «Лучший монтажник каркасно-обшивных конструкций» — студент Сергиево-Посадского колледжа Никита Благов, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Обучающийся 4-го курса по специальности «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» продемонстрировал высокий уровень профессиональных компетенций. В рамках конкурса он выполнил задание по сборке конструкции из металлического профиля и гипсокартона.

«За время участия в профессиональных конкурсах я приобрел много навыков для дальнейшего жизненного пути, достижения намеченных целей, достойных проектов и смелого покорения новых строительных высот. Я хочу установить высокую планку качества в своем деле», — рассказал студент.

Ключевым критерием для формирования топ-100 студентов стал уровень их профессиональных навыков. Оценка проводилась на основе баллов за теоретический этап на онлайн-платформе НОСТРОЙ «ПАК Конкурсы», а также практических заданий, что обеспечило справедливость и прозрачность рейтинга. Такой комплексный подход позволил честно отразить достижения самых талантливых и трудолюбивых будущих строителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что с началом нового учебного года в регионе увеличится число учащихся по федеральной программе «Профессионалитет», так как заработают еще 7 соответствующих кластеров. В настоящее время по программе «Профессионалитет» обучение проходят более 6 тыс. учащихся. Это образовательная программа подготовки кадров, разработанная для средних специальных учебных заведений России.