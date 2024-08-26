Подмосковный студент принял участие в фестивале «Таврида.АРТ» в Крыму

В Крыму завершился фестиваль молодого многонационального искусства «Таврида.АРТ». Это самое масштабное культурно-просветительское событие России, в этом году его посетили более 60 тыс. участников из России и 35 стран мира, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Участником делегации от Московской области стал представитель волонтерского сообщества Богородского округа, студент структурного подразделения подмосковного колледжа «Энергия» — Центра специальной подготовки — Виталий Губочкин.

В рамках фестиваля он занимался созданием стилизованных костюмов, а также принял участие в традиционном арт-шествии, посвященном 225-летию Александра Пушкина. Все участники шествия примерили на себя народные костюмы, вдохновленные персонажами и сказками великого русского писателя.

«Эмоции, которые переживают гости, нельзя передать словами: это радость от создания чего-то нового, восторг от встреч с единомышленниками, а главное — ощущение свободы творчества. От всего сердца благодарю „Тавриду“ за эти эмоции и новые интересные знакомства!» — поделился Виталий.

Фестиваль «Таврида.АРТ» проходит в Крыму с 2019 года и является одним из важнейших культурных событий страны. Мероприятие проводится на территории арт-кластера «Таврида» под открытым небом, куда приезжают молодые профессионалы, чтобы получить возможность проявить себя в искусстве.

В этом году фестиваль был посвящен теме многонациональности России, культурному разнообразию ее народов, а также поддержке семейных ценностей.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.