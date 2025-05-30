Подмосковный спецназ ФСИН РФ отмечает свой День рождения

30 мая 1991 года в центре Европейской части России, бассейне рек Волги, Оки, Клязьмы и Москвы, в регионе с многочисленными объектами культурного наследия, включая архитектурные ансамбли средневековых монастырей, старинные усадьбы, музеи, архивы и памятники воинской славы, был создан пенитенциарный отряд (с 1999 года — отдел) специального назначения, передает пресс-служба ведомства.

Проявляя воинскую доблесть, личный состав ОСН (б) «Факел» 14 раз выезжал в служебные командировки, в том числе для участия в восстановлении конституционного порядка и в контртеррористических операциях на территории Северо-Кавказского региона.

За мужество и отвагу при выполнении служебно-боевых задач ветераны и действующие сотрудники отдела удостоены государственных и ведомственных наград.

«Почти 25 лет тому назад „Факел“ принимал участие в розыске и задержании особо опасных рецидивистов, приговоренных к пожизненным срокам и осуществивших дерзкий побег через старые подземные тоннели знаменитой „Бутырки“. Сбежавшим преступникам, совершавшим убийства с особой жестокостью, в принципе, терять было нечего. Операцию по задержанию беглецов, продуманную до мелочей, в том числе нашим куратором из подмосковного Управления, под покровом ночи провели четко и быстро — у одного из поселков дачного типа в Серпуховском районе, рядом с лесом, в котором скрывались злоумышленники. На остановке рейсового автобуса пожизненников сутки ожидали закамуфлированные взрывник со светошумовым дистанционным устройством и снайпер. Дополнительно, вдоль дороги и леса, была распределена группа захвата, включая бойцов тульского „Грифа“. Правда, за несколько дней до всего этого, в оперативных целях, нам пришлось изображать заядлых грибников при выслеживании и встрече с предполагаемыми преступниками, зато даров леса набрали полные ведра», — поделился ветеран ОСН Алексей Галошин.

Патриотические искры в глазах подрастающего поколения сотрудники «Факела» зажигают на регулярных уроках мужества, организованных в общеобразовательных школах Подмосковья, а также при проведении дня открытых дверей на базе отдела. Дополнительно спецподразделение курирует кадетские классы ГБОУ Школа № 998 г. Москвы.

Сегодня под руководством майора внутренней службы Александра Синева на высоком профессиональном уровне продолжает выполнять все поставленные руководством задачи.