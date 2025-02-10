Подмосковный производитель запустил образовательные туры в фирменном супермаркете

Компания «Мираторг» запустила специализированные образовательные туры для потребителей в фирменных супермаркетах оптово-розничного формата «Мираторг PRO». Первый из них открылся в городском округе Домодедово, где стартовал проект, сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

В рамках шопинг-тура потребители могут узнать подробную информацию о продукции, получить советы от экспертов по приготовлению, принять участие в лекциях, мастер-классах по жарке стейков и дегустациях. В ассортименте представлено более 2,5 тыс. фирменных товарных позиций и продукция от поставщиков-партнеров: свинина, говядина, птица, ягнятина, розовая телятина, полуфабрикаты, также готовые блюда и напитки.

Супермаркеты оптово-розничного формата расположены вблизи производственных мощностей предприятия, что позволяет оперативно поставлять продукцию напрямую с конвейера и предлагать ее потребителям. Принять участие в «гастрономическом путешествии» и записаться в шопинг-тур можно по телефону: 8 (916) 098-29-66.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в Московской области работает порядка 2 тыс. предприятий сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, на них трудятся свыше 100 тыс. человек.

«Все вы вносите вклад в развитие сельского хозяйства — усердие каждого фермера и новаторские решения крупных игроков рынка обеспечивают лидирующие позиции Подмосковья в АПК», — заявил Воробьев.