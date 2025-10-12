Подмосковный приют для диких животных готов помочь медвежатам-сиротам с Камчатки

Приют для диких животных «Земля прайда» высказал готовность помочь и платить перевоз осиротевших медвежат с Камчатки. Об этом говорится в Telegram-канале учреждения.

Ранее на Камчатке нашли двух осиротевших медвежат. Малыши были голодные и обитали около людей. Жителей уговорили не прогонять и не запугивать животных. Позднее малышей подманили в палатку. Детенышей вкусно накормили, а потом они стали исследовать необычное для них помещение.

В приюте отметили, что готовы понести все затраты, необходимые для спасения сирот (клетки, затраты на поездки за ними и т. д.).

«Скоро должно все наладиться, мы очень на это надеемся», — рассказали в «Земле прайда».

