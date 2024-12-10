Подмосковный опыт обращения со стройотходами изучают в Волгоградской области

В российских регионах растет интерес к подмосковному опыту обращения с отходами строительства, сноса и грунтами. С просьбой поделиться наработками обратилась Волгоградская область. Представители Подмосковья вошли в состав рабочей группы по вопросам обращения со строительными отходами в южном регионе, сообщает пресс-служба Минэкологии Подмосковья.

По мнению специалистов отрасли, на сегодняшний день Московская область — безусловный лидер в организации обращения со строительными отходами по всей технологической цепочке — от объекта образования до перерабатывающего комплекса. Эксперты особенно отмечают проработанность нормативной базы, комплексные меры контроля в отрасли, особенно в части транспортировки отходов, а также развитую сеть перерабатывающих предприятий, продукция которых является ценным материалом для повторного использования. Если в конце 2023 года в регионе насчитывалось 79 перерабатывающих комплексов, то на сегодняшний день в реестре находится 86 площадок, в том числе 17 — по обращению со смешанными отходами, переработка которых более сложна в технологическом отношении.

Ранее соглашения о сотрудничестве в данной сфере были заключены с Донецкой народной республикой и Курской областью.

Все больше регионов обращается в Минэкологии Подмосковья с просьбой поделиться опытом обращения со строительными отходами. В настоящее время готовятся к подписанию соглашения о взаимодействии со Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской, Владимирской и Калужской областями.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что каждый человек должен понимать алгоритм вывоза строительных отходов.

«Каждый человек должен понимать алгоритм заказа техники или места, где можно, соответственно, складировать, утилизировать стройотходы. Это ремонт, это стройка, это разные другие ситуации», — сказал Воробьев.