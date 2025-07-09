Подмосковный музей вошел в число лучших школьных музеев России

Музей Боевой славы и местного краеведения имени Владимира Тюкова, работающий на базе лицея № 21 в городском округе Химки, вошел в рейтинг 200 лучших в рамках Всероссийской программы «Школьный Музей Победы» по итогам 2024/2025 учебного года. Он занял 121 место, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Руководит музеем советник по воспитанию Наталия Никоноркина. По ее словам, коллектив музея уделяет особое внимание сохранению исторической памяти и патриотическому воспитанию школьников. Включение музея в число лучших стало подтверждением высокого уровня деятельности и значимого вклада в формирование гражданской идентичности у подрастающего поколения.

«Мне его передала Вера Михайловна Земскова-Короткова, бывший руководитель. Она завещала мне приумножать дело музея и получить лицензию. Ей было 99 лет. Каждый раз, когда я достигаю чего-то значимого для музея, я смотрю в небо и говорю ей: «Вот, новое достижение!» — поделилась Наталия Никоноркина.

Программа «Школьный Музей Победы» реализуется с 2019 года совместными усилиями Музея Победы, Департамента образования и науки города Москвы и Российского военно-исторического общества. Она объединяет лучшие школьные музеи страны и предоставляет им возможность представить свои экспозиции на площадке Музея Победы в Москве. Участие в программе расширяет профессиональные контакты, помогает обменяться опытом и развивает музейную деятельность в образовательной среде.

В ведомстве поздравили коллектив музея лицея № 21 с профессиональным достижением и пожелали успехов в сохранении исторической памяти.

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