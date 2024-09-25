Подмосковный молочный холдинг «Братья Чебурашкины» отметил 10-летие производства

Подмосковный молочный холдинг «Братья Чебурашкины. Семейная ферма» отметил 10-летие производства молочной продукции под собственной торговой маркой. Сегодня в ассортименте предприятия более 40 продуктов, изготовленных из молока с собственных ферм, которые поставляются в торговые сети и заведения общественного питания. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Надои молока с фермерских хозяйств холдинга превысили 15 тыс. тонн в этом году. Каждый месяц подмосковный завод производит от 600 до 800 тыс. единиц продукции. В ассортименте как классические молочные продукты, так и безлактозные с небольшим сроком годности. В перспективе планируется выпуск новой линейки, включая творожные десерты, а также функциональных напитков.

В ООО «Братья Чебурашкины. Семейная ферма»отмечают, что производство будет развиваться и совершенствоваться, сохраняя неизменными качество и вкус молочной продукции, эффективность производства, комфортные условия труда для сотрудников и здоровье животных, которые содержатся в личных фермерских хозяйствах.

За 10 лет компания неоднократно становилась обладателем наград и сертификатов, подтверждающих качество продуктов, а также за фирменный стиль и дизайн упаковки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.