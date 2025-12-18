Подмосковный мясокомбинат увеличил объемы производства продукции в нарезке

Подмосковные предприятия агропромышленного комплекса наращивают показатели за счет модернизации и запуска новых мощностей. Так, в прошлом году на «Мясокомбинате Клинский» ввели в эксплуатацию высокотехнологичный автоматизированный цех мясной нарезки. С момента запуска объем производства вырос вдвое — до 500 тонн продукции в месяц, или 6 тысяч тонн в год. За счет этого было создано более 100 новых рабочих мест. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

В настоящее время на комбинате продолжается расширение мощностей в категории «сосиски», что позволит увеличить выпуск продукции в этом сегменте почти на треть. По итогам завершения проекта модернизации в 2027 году общий объем инвестиций достигнет уровня 2,8 миллиарда рублей, а количество рабочих мест увеличится до 160. Предприятие является флагманской площадкой Группы «ПРОДО» и одним из лидеров Центрального федерального округа по производству колбасных изделий и мясных деликатесов. Ежегодно здесь выпускают более 150 наименований продукции общим объемом 35 тысяч тонн. На предприятии работают свыше 1,4 тысячи специалистов — от технологов и операторов линий до упаковщиков и фасовщиков. В этом году на территории комбината открылся первый фирменный магазин, где представлен весь ассортимент продукции.

В ведомстве отметили, что регион занимает 2 место в России по выпуску колбасных изделий, включая продукцию для детского питания. По итогам 2025 года объем производства в Подмосковье составит почти 293 тысячи тонн. Инвестиции в технологии и расширение мощностей укрепляют позиции Подмосковья в отрасли, создают новые возможности для специалистов и качественные продукты для потребителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны с землей или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.