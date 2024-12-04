Подмосковный колледж принял участие в конференции об устойчивом развитии России

Руководство орехово-зуевского Государственного гуманитарно-технологического университета приняло участие в конференции «Университеты и устойчивое развитие». Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

ГГТУ на мероприятии представили ректор Галина Скударева, проректор по научной и инновационной деятельности Элина Яковлева и проректор по учебной работе Галина Егорова.

Основной темой дискуссий стало влияние образовательных программ на реализацию концепции устойчивого развития, включающей заботу об экологии планеты, социальное благополучие и корпоративную ответственность (ESG). Особое внимание было уделено интеграции стратегий развития университетов и повышению их позиций в ESG-рейтингах.

В работе конференции также приняли участие представители ведущих университетов страны, аналитических центров, бизнеса и общественных организаций, которые обсудили ключевые аспекты взаимодействия науки, образования и бизнеса в рамках достижения целей устойчивого развития.

«Сегодня университеты играют важную роль в формировании повестки устойчивого развития. Наша задача — воспитывать новое поколение ответственных граждан, которые будут учитывать экологические, социальные и экономические аспекты в своей профессиональной деятельности», — сказала ректор ГГТУ Галина Скударева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность задачи оснащения колледжей новейшим оборудованием и приглашения опытных наставников.

«Половина школьников после 9 класса поступает в колледжи, всего их у нас в Подмосковье 40. Работаем над тем, чтобы получать образование в колледже было престижно. Важно, чтобы ребята могли получать специальность на современном оборудовании, с опытными наставниками и стать профессионалами своего дела», — пояснил губернатор.