Подмосковный юрист стала экспертом федерального проекта

При поддержке Общественной палаты РФ, профсоюза работников здравоохранения РФ и ряда других ведомств с 1 сентября начнет работать новый федеральный проект по правовому просвещению медицинских работников, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

В telegram-канале под названием «Optimus Medicus» профильные юристы будут делиться актуальными новостями из сферы здравоохранения. Они расскажут о защите прав медработников, возможностях снижения частоты конфликтных ситуаций, возникающих между специалистами и пациентами, а также в целях правового просвещения.

«Мы часто сталкиваемся с тем, что пациенты более информированы о своих правах, чем медработники. Для достижения баланса интересов важно, чтобы этот уровень был равным. К тому же, знание своих прав — это залог юридической безопасности медработников в любых ситуациях. Важно, чтобы и врач, и медсестра понимали как и почему они должны поступить в той или иной ситуации. Подавляющее большинство действий медработников при исполнении профессиональных обязанностей урегулированы на уровне федерального законодательства или нормативными правовыми актами регионального уровня. Медработники должны уметь незамедлительно реагировать на неправомерные поступки, совершенные в их адрес, и делать это правильно — в рамках правового русла», — рассказала начальник юридического отдела, член первичной профсоюзной организации Пушкинской клинической больницы имени профессора Розанова В. Н. Юлия Жильцова.

В рамках проекта медработникам в доступной форме представят разъяснения по наиболее частым вопросам. Будут предложены алгоритмы поведения в различных ситуациях, приведены и разобраны многочисленные практические кейсы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.