сегодня в 15:45

Подмосковный детский сад «Родничок» капитально отремонтируют в 2025 г

В Долгопрудном капитально отремонтируют детский сад № 22 «Родничок», сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и финансируются за счет средств бюджета Московской области.

Будут выполнены инженерные изыскания, подготовлена проектная документация, затем проведут работы по капитальному ремонту здания детсада с поставкой оборудования, необходимого для обеспечения его работы.

МАДОУ «Детский сад № 22 „Родничок“» расположен по адресу: Московская область, г. о. Долгопрудный, г. Долгопрудный, ул. Октябрьская, дом № 16А.

Предстоит отремонтировать двухэтажное здание 1964 года постройки, общая площадь которого 910,6 кв. м. Выполнение работ планируется завершить в 2025 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.