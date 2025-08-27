Подмосковный бизнес-омбудсмен проводит опрос об использовании ИИ

По инициативе уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области стартовало социологическое исследование, посвященное изучению отношения к технологиям искусственного интеллекта (ИИ) и их применению в различных сферах жизни. Об этом сообщает пресс-служба бизнес-омбудсмена.

Период проведения опроса — с 27 августа по 12 сентября 2025 года.

Исследование направлено на то, чтобы выявить уровень информированности, доверия и востребованности технологий ИИ, а также ожидания и опасения, связанные с их внедрением. Результаты станут основой для формирования предложений по развитию предпринимательской среды и повышению качества жизни в регионе.

К участию приглашаются:

представители предпринимательского сообщества Подмосковья;

жители Московской области, заинтересованные в будущем технологий.

Ваше мнение важно для формирования объективной картины развития искусственного интеллекта в регионе.

Пройти опрос можно по ссылкам:

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона в прошлом году стояла задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.