Подмосковный Банный лес ждет масштабное благоустройство в 2025 году

В следующем году в г. о. Пушкинский запланировано благоустройство Банного леса. Там создадут уникальное пространство для отдыха и активного времяпрепровождения, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

Главная цель — обеспечить комфорт и безопасность для всех посетителей: 6,8 км новых дорожек, включая 5,27 км для пешеходов и 1,52 км для велолыжного маршрута, а также автостоянка на 48 мест, в том числе для маломобильных групп. Этот лесопарк станет не только местом для прогулок и занятий спортом, но и уютным уголком для семейного отдыха.

Для детей обустроят две игровые площадки, а для любителей спорта — специальную площадку для занятий воркаутом с тренажерами. Более того, установят смотровую площадку, откуда откроется вид на окружающие леса и овраги.

Спокойный отдых будет организован в пяти зонах: зона у оврага с качелями, зоны в сосновом и смешанном лесу, площадки с кормушками для белок и птиц, а также зона отдыха с качелями в регулярном лесу.

Для комфорта посетителей установят павильон проката с верандой, туалетные модули и комнату матери и ребенка, а также обустроят контейнерную площадку. Лесопарк будет оснащен современной уличной мебелью, навигацией и площадкой для выгула собак.

Освещение будет продумано по всей транзитной и вело-лыжной сети, на входных группах и площадках, а для обеспечения безопасности установят камеры видеонаблюдения и систему оповещения. Также будет проведено озеленение лесопарка.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.