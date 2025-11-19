Подмосковный агрохолдинг открывает новые стажировки для студентов аграрных вузов

сегодня в 19:34

Сотрудники подмосковного агрохолдинга «Рота-Агро» приняли участие в стратегической сессии-ярмарке вакансий в МВА им. К. И. Скрябина в Москве. Студентам рассказали о ключевых направлениях работы компании и востребованных профессиях в агропроме — от специальностей в области животноводства до работы в современных лабораториях и развития цифровых сервисов. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

Холдинг объединяет несколько сельхозпредприятий региона, занимающихся животноводством, в том числе овцеводством, и растениеводством. Компания обрабатывает около 10 тыс. га земель, преимущественно под выращивание кормовых культур, а также развивает переработку.

Так, в 2024 году в Ленинском городском округе открылся современный завод «Рота-Агро» по выпуску сыров мощностью порядка 12 тонн продукции в сутки и до 5 тыс. тонн в год.

Для студентов ярмарка стала возможностью получить рекомендации по построению карьеры, пройти экспресс-консультации и напрямую задать вопросы потенциальному работодателю. Такой формат помогает лучше ориентироваться в отрасли и делать первые шаги на рынке труда.

«Рота-Агро» приглашает будущих специалистов пройти практику или стажировку на предприятиях холдинга. Желающие могут записаться на портале «Найди себя! » — для подачи заявки достаточно заполнить электронную анкету.

В компании также отмечают возможность гибкого графика — стажировку можно совмещать с учебой.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.