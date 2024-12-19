Подмосковный Агрохолдинг «ОСП агро» подготовил технику к зиме

Предприятия Агрохолдинга «ОСП агро» завершили подготовку сельскохозяйственной техники к длительному хранению. После уборки урожая специалисты провели тщательную очистку, мойку и консервацию техники. Часть техники прошла экспертизу для выявления возможных дефектов перед началом полевых работ в следующем году, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Важность надлежащей подготовки техники в сельском хозяйстве невозможно переоценить. Механизмы, используемые в агрономии, испытывают значительные нагрузки в течение сезона, и поэтому их безупречное состояние крайне важно. Специалисты министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области отметили, что для защиты оборудования от коррозии и других негативных факторов необходимо выбирать сухие, хорошо проветриваемые помещения. Если такой возможности нет, можно использовать тенты или другие защитные материалы.

Важно также регулярно проверять технику после воздействия погодных условий и незамедлительно устранять обнаруженные проблемы. Подготовка и правильное хранение сельскохозяйственного оборудования имеют решающее значение для успешного выполнения сельскохозяйственных работ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.