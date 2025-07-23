Подмосковных производителей ждут на осенней выставке продуктов WorldFood Moscow

Предприятия агропромышленного комплекса Московской области могут принять участие в международной осенней выставке продуктов питания WorldFood Moscow, которая пройдет с 16 по 19 сентября в Москве на площадке МВЦ «Крокус Экспо». Мероприятие объединит производителей, поставщиков, представителей сферы ритейла и HoReCa (общественного питания). Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

В настоящее время продолжается прием заявок на участие в мероприятии. Это профессиональная площадка, на которой можно комплексно решить задачи для бизнеса: найти новых клиентов и партнеров, презентовать ассортимент выпускаемой продукции, расширить экспортные возможности, заключив договоры с потенциальными дистрибьюторами, и изучить рынок.

Выставка собирает свыше 1 100 участников из около 30 стран мира, а количество посетителей превышает 22 500 человек. Подробные условия участия, деловая программа мероприятия, а также контакты организаторов указаны на официальном сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.

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