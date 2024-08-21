Подмосковных пекарей приглашают на Всероссийский профессиональный конкурс

Открыт прием заявок на Всероссийский конкурс «Кубок сельских пекарей России — 2024». Принять участие могут специалисты предприятий малых форм, в которых работают не менее двух членов семьи. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В этом году состязание проводится в два этапа: заочный и очный. В финале, который состоится в октябре этого года, примут участие восемь команд-лидеров из каждого федерального округа.

Узнать подробнее о мероприятии, а также подать заявку можно на сайте. Заявки принимаются до 15 сентября.

В ведомстве отметили, что конкурс проводится в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» с целью популяризации семейного бизнеса, повышения профессионального мастерства участников и привлечения квалифицированных специалистов в сельскую местность.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.