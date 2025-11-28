Подмосковные ветеринары спасли собаку с острым воспалением уха

В Химкинскую ветеринарную станцию поступила собака по кличке Джесси с острым воспалением ушной раковины. Перед обращением в клинику у питомца несколько дней наблюдались тревожные симптомы: животное отказывалось от еды, проявляло вялость, а затем у него распухло ухо и поднялась температура. Владельцы оперативно доставили собаку к специалистам, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Специалисты диагностировали отогематому — скопление крови между кожей и хрящом ушной раковины. Патология развилась на фоне хронического отита. Врачи провели хирургическое вмешательство, удалили гематому и назначили комплексную терапию. Сейчас Джесси уже дома — состояние собаки стабилизировалось, питомец постепенно возвращается к обычной жизни. Ветеринары отмечают, что своевременное обращение хозяев предотвратило серьезные осложнения.

Ведомство напоминает владельцам животных о важности правильного ухода за ушами питомцев. Регулярный осмотр, использование специальных средств для гигиены и защита от попадания влаги помогают предотвращать развитие воспалительных процессов. При первых признаках заболевания необходимо обращаться к ветеринарам — это позволяет сохранить здоровье животного и избежать серьезных последствий. Адреса и график работы ветеринарных клиник можно найти на портале «Мой АПК».

