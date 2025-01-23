Подмосковные ветеринары рассказали про обязательные прививки для котят

Вакцинация играет одну из ключевых ролей в поддержании здоровья животных и людей, предотвращает развитие опасных инфекционных заболеваний. Ветеринары Подмосковья рассказали, какие прививки стоит делать котятам, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Животных следует обязательно прививать от бешенства, панлейкопении, калицевируса и герпесвируса. Дополнительно может быть назначена вакцинация от кошачьей лейкемии, трихофитии и других болезней. Помимо общих и обязательных показаний, есть индивидуальные, их на приеме определяет врач.

Вакцинация для котят от большинства болезней, начинается в возрасте 8 недель, повторяется через 21-28 дней, далее проводится через год и повторяется ежегодно. Рекомендуется также внимательно относиться к ведению ветеринарного паспорта вашего питомца, следить за актуальностью информации и не допускать пропуска вакцинации.

Запись на прием к ветеринарному врачу доступна по телефону единого колл — центра по вопросам ветеринарии: +7 (495) 668-01-25, ежедневно с 9:00 до 21:00, или на сайте региональных госуслуг.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны с землей или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.