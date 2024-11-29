Подмосковные ветеринары призвали хозяев домашних животных делать им прививки

Ежегодно во всем мире 30 ноября отмечается день домашних животных — наших кошек, собак и других питомцев, бескорыстно дарящих любовь и преданность своим владельцам на протяжении всей свой жизни. Этот праздник призван обратить внимание на содержание и отношение к ним — борьба с грубым обращением, поддержка и благоустройство приютов. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

В этот день можно не только окутать лаской своего четвероногого друга, но и помочь тем, кто находится в местах временной передержки в поисках любящей семьи. Мешок корма, средства гигиены или выгул собак ­– в подобных учреждениях всегда рады любой волонтерской помощи.

Не стоит забывать про прививки, регистрацию и другие важные процедуры для пушистиков, обитающих вместе с вами. Составить индивидуальный график вакцинации любимца, провести обследование и получить консультацию опытного специалиста, можно записавшись на прием к врачу в одну из государственных ветеринарных клиник Минсельхозпрода Московской области по номеру единого кол-центра +7 (495) 668-01-25.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны с землей или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.