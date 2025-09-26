Подмосковные ветеринары изъяли более 270 кг ягодной продукции ненадлежащего качества

сегодня в 17:22

Специалисты государственной ветеринарной службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области продолжают проверять качество ягодной продукции, реализуемой на ярмарках региона. За 8 месяцев 2025 года отобрали более 17 тысяч проб ягод и провели свыше 26 тысяч лабораторных исследований, сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе проверок проводился комплексный анализ ягод, включающий органолептические исследования (оценку внешнего вида, цвета, консистенции и запаха), дозиметрический контроль, радиометрические исследования и проверку на содержание нитратов. В результате мероприятий с реализации было снято 271 кг ягодной продукции, не соответствующей установленным требованиям безопасности.

В ведомстве подчеркнули важность регулярного контроля. Проведенные исследования позволяют гарантировать безопасность ягодной продукции для потребителей. Особое внимание уделяется проверке на содержание радионуклидов и нитратов, поскольку ягоды могут накапливать вредные вещества из почвы.

Ягоды рекомендуется приобретать только в санкционированных местах торговли, где вся продукция проходит обязательный ветеринарно-санитарный контроль. Регулярный мониторинг качества позволяет своевременно выявлять и изымать из оборота небезопасную продукцию, защищая здоровье потребителей.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в Московской области работает порядка 2 тыс. предприятий сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, на них трудятся свыше 100 тыс. человек.

«Все вы вносите вклад в развитие сельского хозяйства — усердие каждого фермера и новаторские решения крупных игроков рынка обеспечивают лидирующие позиции Подмосковья в АПК», — заявил Воробьев.