Подмосковные учителя оценят знания учеников с помощью диагностики по информатике

С 16 сентября подмосковные учителя могут провести диагностику по информатике для учеников 5–11-х классов, сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.

Проверка знаний осуществляется на платформе Яндекс Учебник и проходит в новом формате, где вопросы организованы по разделам учебного курса информатики. Включены задания по цифровой грамотности, теоретическим основам информатики, информационным технологиям, алгоритмам и программированию. Такой подход дает преподавателям возможность более объективно оценить, насколько ученики усвоили учебный материал за прошлый учебный год.

Важным нововведением стало разделение задач по возрастным категориям: для учеников 5-7 классов, 8 класса, 9 класса, 10 класса и 11 класса. Также в этом году впервые могут принять участие в тестировании студенты, обучающиеся по программам среднего профессионального образования.

В результате диагностики преподаватели получат подробную статистику как на уровне классов, так и по каждому ученику в отдельности. Это даст возможность более глубоко понять сильные и слабые стороны каждого школьника и разработать персонализированный подход к обучению.

Пройти диагностику можно за один академический час. Учителя смогут провести ее в школе или задать на дом. Решать задания можно в произвольном порядке. Результаты тестирования и правильные ответы поступят в личный кабинет учителя после ее окончания — 20 октября.

Чтобы пройти диагностику, необходимо зарегистрироваться на сайте как учитель, создать класс, добавить учеников и раздать им логины и пароли. Проверить свои знания школьники смогут до 20 октября в личном кабинете как отдельный предмет «Проекты».

В этом году диагностика по информатике проводится в рамках проекта кадровый резерв учителей информатики — бесплатной программы для профессионального и творческого развития педагогов и студентов профильных факультетов. С подробной информацией о кадровом резерве можно ознакомиться по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.