Подмосковные студенты заняли первое место в фестивале талантов среди участников с ОВЗ

3 декабря студенты Одинцовского техникума Дмитрий Комиссаров, Татьяна Улитина и Кристина Раевская одержали победу в VIII региональном фестивале талантов «Сияние надежды» среди студентов с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, организованном в честь международного дня инвалидов. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Одинцовский техникум представили Дмитрий Комиссаров, Татьяна Улитина и Кристина Раевская, обучающиеся по программе профессионального обучения «Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин». Они продемонстрировали свое мастерство в номинации «Танец» и заняли почетное первое место. Выступление было подготовлено под руководством преподавателя Аллы Ивановой.

В техникуме отметили, что фестиваль — это не просто площадка для демонстрации талантов, но и возможность для ребят с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья раскрыть себя и почувствовать поддержку общества.

