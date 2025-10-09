Подмосковные студенты принимают участие во Всероссийском агродиктанте

Студенты и преподаватели колледжей и техникумов Московской области присоединились к Всероссийской просветительской акции «Аграрный диктант». Он проводится в рамках федерального партийного проекта «Российское село» и запланирован к проведению на ежегодной основе, сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

Первый Всероссийский агродиктант приурочен к Неделе агропромышленного комплекса и Дню работника сельского хозяйства. Участникам предлагается за 45 минут найти верные ответы на 30 вопросов, охватывающих весь спектр современного АПК. Задания требуют не только знаний в области растениеводства и животноводства, но и осведомленности в таких актуальных сферах, как цифровые технологии в сельском хозяйстве, развитие экспорта и агротуризм.

«Мы рады, что студенты и педагоги с таким энтузиазмом откликнулись на эту инициативу. Увлеченность, с которой они отвечали на вопросы, демонстрирует глубокий интерес к профессии и стремление быть в курсе последних тенденций. Подобные мероприятия формируют современный образ специалиста АПК — эрудированного, технологически подкованного и открытого новому», — поделилась педагог-организатор Ступинского техникума имени А. Т. Туманова, депутат Совета депутатов городского округа Ступино Анна Россихина.

В ведомстве добавили, что в 2025 году Всероссийский агродиктант проходит впервые, охватывая все регионы России. До 12 октября принять участие в акции могут все желающие старше 12 лет на сайте.

Официальные результаты диктанта будут объявлены централизованно после 20 октября.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что особое значение имеет большая социальная программа в школах, которая реализуется также для поддержки детей.

«Большая социальная программа, которая также имеет значение для детей, получающих бесплатное питание. Это дети из семей, где отцы или близкие участвуют в СВО. Здесь важен каждый момент, каждый нюанс», — подчеркнул Воробьев.