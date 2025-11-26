Подмосковные студенты могут поучаствовать в онлайн-соревновании по информбезопасности

Идет прием заявок на масштабные соревнования по кибербезопасности «КиберТЕХ CTF-2025». К участию приглашаются студенты вузов и ссузов в возрасте от 16 до 25 лет. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Участникам необходимо продемонстрировать свои навыки в решении заданий в формате Task-based с различным уровнем сложности на такие темы как, поиск открытой информации, криптография, анализ программ, веб-безопасность и другие.

Киберсоревнования пройдут в 2 этапа. Отборочный онлайн-этап стартует 29 ноября в 12:00 и продлится до 12:00 30 ноября. Лучшие команды получат шанс выйти в очный финал и побороться за победу. Финал состоится офлайн 12 декабря в СГТУ им. Ю. А. Гагарина, г. Саратов.

Заявки принимаются до 28 ноября включительно. Регистрация команд и подробная информация о правилах доступна по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.