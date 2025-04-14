Подмосковные строители возводят мемориал «Освободителям Донбасса» в Мариуполе

Специалистами Фонда капитального ремонта Московской области продолжается строительство мемориала в Приморском парке Мариуполя, на высоте 50 метров над уровнем Азовского моря. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

В центре концепции — якорь из нержавеющей стали с патинированной медью, а по бокам разместятся горельефы из бронзы «Солдаты СВО». У основания будет надпись «Мариуполь — город воинской славы» из бронзового литья с никелевым напылением.

Специалисты фонда завершили подготовку свайного поля, забив 156 шестнадцатиметровых свай. Это обеспечит устойчивость на склоне всей конструкции общим весом порядка 2,5 тыс. тонн.

В настоящий момент ведется подготовка металлического арматурного каркаса для заливки монолитной плиты, которая станет основой пространственной решетчатой конструкции.

В процессе монтажа будет перемещено около 10 000 куб. м грунта, а для создания монолитного фундамента потребуется 350 куб. м бетона.

Мемориал будет оборудован брусчаткой и плиткой по всей площади, благоустроен зелеными зонами и площадкой с вечным огнем. Вид на Азовское море откроет просторная смотровая терраса, выполненная из решетчатого стального настила со стеклянным ограждением и подсветкой снизу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.