Подмосковные специалисты привели в порядок школу в Макеевке

Проведено восстановление средней школы № 2 им. Серго Орджоникидзе в городе Макеевка ДНР. Учебное заведение, основанное в 1936 году, пострадало в ходе боевых действий, однако благодаря усилиям профессиональных строительных бригад школа готовится к новому этапу своей истории. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Под контролем ГБУ МО «Управление технического надзора капитального ремонта» и руководством ППК «Единый заказчик в сфере строительства» были выполнены следующие работы:

капитальный ремонт кровли, обеспечивающий безопасность и защиту от неблагоприятных погодных условий;

установка новых пластиковых окон, что снизит теплопотери и повысит энергоэффективность здания;

благоустройство прилегающей территории и озеленение, создающие комфортные условия для учащихся.

Специалисты ГБУ МО «УТНКР» осуществляют ежедневный контроль всех этапов работ, что гарантирует их качество. После завершения ремонта школа вновь станет местом, где молодые умы будут расти, учиться и строить свои планы на жизнь.

ГБУ МО «УТНКР» активно участвует в восстановлении социальной инфраструктуры в Донецкой, Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, сопровождая ремонтно-восстановительные работы на всех этапах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.