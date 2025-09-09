Подмосковные советники поучаствовали в форуме руководителей школьных театров

С 6 по 9 сентября в Москве прошел Всероссийский форум руководителей школьных театров, собравший 178 педагогов и советников директоров по воспитанию из различных регионов страны. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

Открытие форума прошло в формате пленарного заседания в министерстве просвещения Российской Федерации, где участники обсудили роль творческих объединений в формировании ценностных ориентиров и вдохновении школьников на самовыражение.

Регион на форуме представили советники по воспитанию: Елена Мартыненко из Лицея г. Протвино и Анна Браже из Долгопрудненской гимназии.

Директор «Росдетцентра» Александр Кудряшов отметил важность создания и развития воспитательных пространств в образовательных учреждениях, подчеркнув, что театры играют ключевую роль в формировании командного духа и творческих навыков у школьников. Он выразил благодарность участникам за их вклад в развитие театрального творчества среди молодежи.

Центральным событием форума стал показ спектакля «Архив 1945», посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Основные элементы постановки были разработаны участниками программы «Форум школьных театров», прошедшей в ВДЦ «Орленок».

Форум стал площадкой для обмена опытом и расширения репертуара школьных театров, включая постановки, приуроченные к Году защитника Отечества и юбилею Победы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в школах стараются искать и внедрять новые методики.

«Мы считаем, что качество жизни во многом определяет образование. <…> Весь вопрос — как наша система, какие шансы она дает на реализацию нашего ребенка в будущем? Те методики, которые мы внедряем, стараемся искать новое, не отторгать, а все-таки обсуждать и внедрять в наших самых разных школах», — сказал Воробьев.