Подмосковные сотрудники ГУФСИН РФ встретились с летчиками-космонавтами «Роскосмоса»

Во встрече с Героем РФ Олегом Кононенко, Героем РФ Константином Борисовым и Николаем Чубом приняли участие директор ФСИН России генерал внутренней службы РФ Аркадий Гостев, руководящий состав пенитенциарного ведомства, сотрудники ФСИН России, ГУФСИН России по Московской области и ГУФСИН России по Москве, передает пресс-служба пенитенциарного ведомства.

В рамках мероприятия прошла торжественная церемония передачи флага ФСИН России с подписями именитых космонавтов. Ранее полотнище было отправлено на Международную космическую станцию ко дню 145-летия УИС. В юбилейную дату оно было развернуто на орбите, на его фоне космонавты записали видеопоздравление работникам ведомства.

«Искренние слова благодарности вам, Олег Дмитриевич, Николай Александрович и Константин Сергеевич за то внимание и содействие, которые вы оказываете службе. Это весомый вклад в популяризацию и в поддержание авторитета уголовно-исполнительной системы», — сказал директор ФСИН России Аркадий Гостев.

Руководитель ведомства поздравил всех присутствующих с наступающим Новым годом и пожелал всего самого доброго.

В ходе живого общения космонавты рассказали сотрудникам о своем профессиональном пути, раскрыли некоторые секреты и неочевидные факты о работе за пределами Земли. Так, например, зрители узнали, что родственники космонавтов могут отправлять им продукты питания в посылках прямиком в космос.

Беседа сопровождалась яркими видеоматериалами, снятыми в открытом космосе. Из подготовленных фильмов зрители узнали о том, что Олег Кононенко является мировым рекордсменом по суммарному времени пребывания в космосе. За пять орбитальных миссий он провел в космическом пространстве 1 111 суток.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.