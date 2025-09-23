Подмосковные школьники завоевали 7 медалей на соревнованиях по спорттуризму

Воспитанники детско-юношеского центра «Горизонт» городского округа Серпухов продемонстрировали отличные результаты на Всероссийских соревнованиях по спортивному туризму «Гонки Четырех», которые состоялись 20–21 сентября в Бутовском лесопарке Москвы. В мероприятии приняли участие около 4 тыс. спортсменов из различных регионов страны, сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

Объединение «Пилигрим», состоящее из 12 команд, включая две команды родителей, активно участвовало в состязаниях. За два дня соревнований спортсмены завоевали 7 призовых мест в разных возрастных категориях.

В числе золотых медалистов оказались Борис Лобанов, Артем Ткачев, Андрей Кузнецов и Олег Крылов в группе мальчиков до 13 лет, а также Александр Ульянов, Тимофей Лучкин, Ярослав Федюнин и Лука Вакар в группе юношей до 15 лет.

Дважды серебряные медали достались девушкам Полине Ионовой, Карине Клениной, Таисии Лучкиной и Таисии Байдалиной.

Серебро и бронзу завоевали Егор Ярцев, Илья Ионов, Артем и Влад Резвых.

Команда со штурманом Александром Ульяновым также показала хорошие результаты, получив серебро во второй день соревнований.

«Отличительная черта этих соревнований — формат длинных групповых дистанций. Победа в них определяется не только высокой личной подготовкой участников, но и их способностью работать в команде: выстраивать общую стратегию, действовать слаженно и координированно», — отметили в пресс-службе ведомства.

Для школьников и студентов Московской области доступно более 6 тыс. программ спортивной направленности. Выбрать подходящую секцию и записаться можно в Навигаторе дополнительного образования по ссылке.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.