Подмосковные школьники вошли в топ-10 на турнире «Знание.Игра»

Общество «Знание» подвело промежуточные итоги турнира «Знание.Игра» по викторинам, в котором участвуют более 250 команд юных россиян. Среди сильнейших — знатоки из Московской области. В топ-10 рейтинга в категории «Школы и колледжи» вошла команда «Пентабулль» школы № 29 городского округа Мытищи. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

Турнир продолжается, и все желающие по-прежнему могут вступить в борьбу, зарегистрировавшись на отборочные игры, которые проходят каждую среду. Всего запланировано 23 онлайн-игры, включая тематические. По итогам игр каждой команды формируется общий рейтинг, 11 команд с лучшими результатами будут приглашены на очный финал в Москве. Также в 2026 году пройдут региональные финалы — до 30 команд от каждого субъекта РФ смогут принять участие в очной игре, победители получат путевку на финал.

Заключительная очная игра состоится в мае 2026 года в Москве и объединит 500 участников в составе 89 команд, представляющих все регионы страны, а также 11 команд из общероссийского рейтинга.

Для студентов вузов отборочные игры проходят по пятницам. Всего запланировано 25 онлайн-игр, включая тематические. По их итогам 25 команд, набравшие наибольшее количество баллов, поборются за победу в финале.

Кроме того, в рамках турнира проводится онлайн-кубок. В таком формате соревнуются 1 000 команд, которые показали лучшие результаты на отборочном этапе. 75 из них также будут приглашены на очный финал. Финальная игра состоится в Москве в июне 2026 года, участие в ней примут 500 человек в составе 100 команд.

Подробная информация об интеллектуальных соревнованиях размещена в сообществе «Знание.Игра» в социальной сети ВКонтакте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.