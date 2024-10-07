Подмосковные школьники 20 октября смогут пройти профориентацию в сфере ИТ

20 октября пройдет бесплатный онлайн-фестиваль по профориентации «День выбора», в котором могут принять участие подмосковные школьники 5-11 классов. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.

Основной темой фестиваля станет профориентация в ИТ-сфере. Школьников познакомят с такими сферами, как искусственный интеллект, киберспорт, информационная безопасность, продуктовый менеджмент, дизайн видеоигр и многими другими. Для них подготовлен профориентационный тест с индивидуальной подборкой современных профессий на основе личных преимуществ и сильных сторон, которые можно будет обсудить с экспертом.

На «Дне выбора» для учащихся будут доступны 7 мастер-классов, которые помогут им определиться с выбором будущей профессиональной сферы и карьерного пути. Школьникам расскажут об устройстве различных профессий, познакомят с миром информационных технологий, научат справляться со стрессом во время экзаменов и поделятся с ними знаниями о том, как кино и мультфильмы могут помочь в выборе профессии.

Кроме этого, 7 топовых спикеров расскажут, как начать карьеру в ИТ, какие задачи решают специалисты по ИИ и дизайну игр, а также о профессиях в области информационной безопасности, продуктового менеджмента и киберспорта.

Родителям подготовлены 5 мастер-классов о том, как поднять подростку мотивацию в учебе и помочь с выбором будущей профессии. А также 2 встречи с психологами и экспертами в области профориентации и возможность задать вопрос в прямом эфире.

Ознакомиться с программой и зарегистрироваться на фестиваль «День Выбора» можно на официальном сайте по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона в прошлом году стояла задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.